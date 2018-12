Revivez les temps forts qui ont marqué l’année 2018 !

Que faut-il retenir de cette année ? Voici une compilation des moments forts de l’année 2018 de Demain nous appartient… Agnès a été sauvée in extremis par Marianne. Bastien, le petit copain de Victoire s’est retrouvé dans le coma après un accident de voiture. Jessica s’est faite agresser par Jérôme Cottin, le proviseur du lycée. Elle avoue tout à Lucie. La police est à la recherche du tueur aux alliances et a fait de nombreuses victimes à Sète, dont la grand-mère de Bart… Lucie est sous le choc lorsqu’elle apprend que l’assassin est en réalité Marc Véry, l’homme qu’elle aime. Alex Bertrand retrouve sa mère biologique. Chez les Raynaud, le ton monte d’un cran quand Sara s’oppose à son père de nouveau prêt à lever la main sur sa mère, qui le tue. Lola Brunet se rapproche dangereusement d’Alex Bertrand… Les familles Brunet et Bernard se font la guerre. Chloé apprend que Rose à une relation amoureuse avec son ex. En pleine crise, Rose tue Raphaël. La mort de Lola a bouleversé les Brunet… Laurence Moiret finit par avouer son crime et se retrouve sous les barreaux. En mission, Lucie est touchée par balle, mais s’en sort. De son côté, Timothée tente de dissuader Noor d’aller à une sortie scolaire. L’accident de car à fait de nombreux blessés graves, dont Noor… André, l’ancien époux de Marianne refait surface à Sète et tente de renouer les liens avec ses filles Anna et Chloé. Ils apprennent par la suite son homosexualité. Pour connaître la suite des aventures de vos personnages préférés, rendez-vous dans Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.