Rien ne va plus entre Samuel et Renaud - DNA du 22 février 2021 en avance

Samuel s’éloigne de plus en plus de son père. En effet, le jeune gynécologue est convaincu que Renaud n’est pas l’homme qu’il prétend être. Mais le directeur de l’hôpital s’inquiète de plus en plus pour la sécurité de son fils.