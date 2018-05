Robin à son frère : "Si seulement on ne t’avait jamais retrouvé" (épisode 208)

Alex a retrouvé Jeanne inconsciente sur le sol de son mas ostréicole. Que s’est-il passé ? A l’hôpital, le médecin de garde annonce à Alex et Robin que leur mère est hors de danger. Elle a eu un traumatisme crânien et elle est maintenant plongée dans un coma artificiel le temps que l’hématome se résorbe. Le médecin ajoute que le choc à la tête de Jeanne n’est pas accidentel, elle a été agressée ! La police vient interroger Alex à l’hôpital. Qui pourrait en vouloir à Jeanne Bellanger ? Alex hésite mais Karim lui demande de donner tous les éléments qui pourraient l’aider à retrouver le suspect. Catherine et Jeanne avaient eu une violente dispute la dernière fois qu’elles s’étaient vues. Catherine s’en serait-elle prise à Jeanne suite à cela ? Aucune piste n’est mise de côté. Sous le choc, Robin lance à son nouveau frère : « si seulement on ne t’avait jamais retrouvé ». Extrait de l’épisode 208 de Demain nous appartient.