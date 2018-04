Robin Bellanger fait ses aveux à la police (épisode 203)

Robin Bellanger s’est enfin décidé à aller voir la police dans l’affaire de la disparition de Roland Prigent. Il confie à Karim que le détective privé extorquait de l’argent à sa mère en lui promettant qu’il retrouverait son fils disparu depuis plus de 40 ans. Mais Prigent n’avait aucun résultat d’après lui. Robin Bellanger a donc rencontré Prigent dans la forêt pour lui demander d’arrêter d’harceler sa mère. Mais Prigent soutenait qu’il avait une nouvelle piste et qu’il avait retrouvé Paul. Il insistait aussi pour que Bellanger lui paie son enquête. Robin s’est alors emporté et l’a frappé ! Mais Prigent avait une arme et a menacé le chargé de communication. Les deux hommes se sont battus et un coup de feu est parti, Prigent a été touché au bras. Pour Bellanger, c’est un accident ! Il n’a pas tué Prigent. Extrait de l’épisode 203 de Demain nous appartient.