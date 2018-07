Robin se fait durement larguer par Lola (épisode 242)

Robin Bellanger est complètement fou amoureux de Lola. Pourtant, cette femme remplie de vice et de méchanceté le fait chanter de part et d’autre. Malgré ses mensonges et son avidité, Robin ne voit plus qu’elle et surtout, il ne voit pas le vrai visage de Lola. Celle-ci s’est justement absentée et n’a pas daigné donner des nouvelles à Robin depuis 10 jours. Robin finit par la retrouver et essaye d’obtenir des explications sans grand succès. Lola le méprise et montre clairement son dégoût face à Robin. D’ailleurs, pour elle, elle s’ennuie et trouve Robin « lourd ». Face à l’attitude d’une Lola méconnaissable, Robin ne comprend pas sa petite Lola douce et « amoureuse ». Au contraire, cette dernière lâche « t’es vieux, tu me fais mal l’amour, t’es triste à mourir, tu m’ennuies, ça te vas ou tu veux que je développe ». Devant ces propos pleins de dégoût, Robin est déboussolé d’autant plus que ses forts sentiments pour sa belle ne sont pas réciproques. Extrait de l’épisode 242 de Demain nous appartient.