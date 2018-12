Rose a pour projet de s’évader ! (épisode 349)

À l’hôpital à cause de ses maux de ventre, Rose a peur de perdre son bébé. À ses côtés, Chloé la rassure et la soutient. Mais future maman a un mauvais pressentiment et est persuadée qu’on va lui enlever son bébé ! Elle reproche de ne pas avoir été transférée plus tôt dans une prison spéciale : « C’est sale et bruyant, alors que j’attends un bébé ». Stressée, Chloé lui conseille du repos et du calme. « Il n’y a qu’en toi que j’ai confiance. Tu vas m’aider à m’évader ». Chloé va-t-elle accepter d’aider son amie à sortir illégalement de prison ? Que va-t-il se passer pour son bébé ? Extrait de l’épisode 349 de Demain nous appartient du mercredi 5 décembre 2018.