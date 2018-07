Rose mal en point : elle refuse de prendre ses cachets (épisode 251)

Bien que Rose montre une joie débordante à Chloé, chez elle, c’est tout autre chose. Rose parait épuisée, sans force : « Je suis pas bien Raphaël, je me sens partir » dit-elle. Pour la rassurer, Raphaël lui répond qu’elle peut compter sur lui. D’un geste, il attrape une boite dans laquelle se trouve des pilules qu'il lui tend. Mais Rose les prend et les jette aussitôt. « Je te dis que je veux pas les prendre » dit-elle. « Il faut que tu les prennes si tu veux pas que ça se termine mal » lui répond Raphael. Mais tout ce que veux Rose, c’est retourner chez elle, car elle ne supporte plus d’être à Sète. Jugeant bon de lui donner les cachets, Rose finit par les prendre pour lui « prouver que tu vas tenir » répond l’écrivain. Extrait de l’épisode 251 de Demain nous appartient du 20 juillet 2018.