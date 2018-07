Rose et Raphaël n’arrivent pas à faire un enfant… (épisode 254)

Depuis leur retour à Sète, Rose et Raphaël ont l’air d’être un couple heureux et sans problème. Et si ce n’était que d’apparence ? Dans un moment d’intimité, Rose semble malheureuse et demande même à son mari s’il l’aime encore ou s’il la trouve belle. Rose a-t-elle des doutes sur les sentiments de Raphaël ? Elle a peur que Raphaël trouve Chloé plus belle qu’elle et qu’il la quitte. Serait-elle jalouse de son amie d’enfance ? Pour la rassurer, Raphaël lui confie qu’il les trouve toutes les deux belles et que rien n’a changé après toutes ces années. Il ne pourrait jamais la quitter car Rose est sa muse, son amante, son amie… On apprend alors que Rose cherche à tomber enceinte mais qu’elle n’y arrive pas. Ce matin, son test de grossesse était encore négatif. Après deux ans d’essai, Rose semble décourager. Mais Raphaël essaye de la rassurer en lui disant qu’il faut continuer d’espérer et qu’ils pourraient même envisager d’adopter. Extrait de l’épisode 254 de Demain nous appartient du 25 juillet 2018.