Rose va-t-elle devoir retourner en prison ? (épisode 353)

Chloé et Marianne se sont rendues à l’hôpital pour rendre visite à Rose, surprise de cette venue. C’est une nouvelle positive que la cheffe du service de médecine générale va lui annoncer : « Ta dernière échographie est rassurante et tes analyses sont bien meilleures ! ». Malheureusement, pour la future maman cela implique qu’elle va devoir réintégrer la maison d’arrêt. Son amie Chloé la rassure, mais Rose est formelle : « Je ne veux pas y aller, je t’en supplie ». Angoissée à l’idée de terminer sa grossesse sous les barreaux, Rose explique l’enfer que ses codétenues lui ont fait vivre : « Là-bas, on me parle mal, on ne fait pas attention à mon bébé ». La future maman pense que les deux femmes sont contre elle et les oblige à sortir de sa chambre… Rose va-t-elle retourner en prison ? Ou va-t-elle déjouer le sort qui lui est réservé ? Extrait de l’épisode 348 de Demain nous appartient du mardi 4 décembre 2018.