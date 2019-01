RUPTURE – Sandrine tire un trait sur sa relation avec Laurence 💔 (épisode 383)

Laurence et les garçons ont prĂ©vu un dĂ©jeuner au Spoon pour fĂȘter le dĂ©part de Lucas Ă l’internat. Sandrine s’excuse de ne pas pouvoir se joindre Ă eux et prĂ©texte qu’elle a trop de travail. Déçue qu’elle ne puisse se libĂ©rer, Laurence continue d’insister et lui offre un cadeau : « C’est pour te remercier de t’ĂȘtre occupĂ©e des enfants pendant tout ce temps ». Froide et dĂ©tachĂ©e, Sandrine refuse son cadeau et rĂ©pond sĂšchement : « Les choses ne vont pas redevenir comme avant, nous deux c’est terminĂ© ». Sandrine est claire, elle n’a plus de sentiments envers Laurence. Consciente de la situation, l’ancienne juge dit avoir : « tirĂ© un trait sur ma vie sentimentale ». Comment va se dĂ©rouler la cohabitation ? Est-ce dĂ©finitivement fini ? Extrait de l’épisode 383 de Demain nous appartient du mardi 22 janvier 2019.