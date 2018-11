RUPTURE – Tristan annonce à Thomas qu’il veut quitter Gwen… 💔 (épisode 335)

Ce n’est pas la joie dans les cuisines du Spoon. Entre Tristan et Gwen, l’ambiance est électrique et le ton monte facilement. De son côté, Tristan fait part de ses doutes à Thomas : « On n’arrête pas de s’engueuler… Je ne la supporte plus ! ». Thomas cherche des solutions et propose un départ en vacances. Mais Tristan est pessimiste, ses sentiments ont changé : « Je l’aime, mais comme une collègue ». Même s’il envisage une rupture depuis des semaines, il reste dubitatif notamment à cause de leur établissement : « Le Spoon c’est notre bébé… ». Est-ce juste une mauvaise période pour le couple ? Tristan va-t-il prendre les devants et quitter Gwen ? Extrait de l’épisode 335 de Demain nous appartient du jeudi 15 novembre 2018.