Sacha prend une décision radicale ! - DNA du 18 juin 2021 en avance

De peur que Garance ne revienne, Sacha décide d'installer un système de vidéo-surveillance et suscite l'incompréhension de Ben et Juliette. La police attend les résultats ADN dans la voiture de Vinciane Allard. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.