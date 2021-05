Sacha s'emporte contre Solenne ! - DNA du 13 mai 2021 en avance

Sacha a découvert que GF16 est en réalité Gaspard et ne supporte plus de voir Solenne échanger des SMS avec lui. Au grand dam de sa fille, il lui interdit formellement de lui adresser la parole à nouveau. Déterminées à retrouver Clémentine, Anna et Garance sollicitent l'aide de Karim. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.