Sacha sous pression... - DNA du 27 mai 2021 en avance

Juliette n'acceptera plus aucun mensonge de Sacha et le somme de trouver une solution pour ses deux familles. Ses enfants sont perdus et en colère. Au même moment, Vinciane relance Sacha sur leur prochaine rencontre.