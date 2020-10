Samuel apprend la terrible nouvelle – DNA du 12 octobre 2020 en avance

Samuel est effondré. Il veille sur Leïla sur son lit d’hôpital mais il sait déjà que Leïla est ailleurs. Comment annoncer à Noor et Soraya, la terrible nouvelle. Comment dire que leur mère a eu un terrible accident, que son corps est, à plus de la moitié, brulé, qu'elle est inconsciente et que ses chances de s’en sortir sont infimes voire inexistantes. D'ailleurs comment trouver les mots justes dans ces moments-là ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.