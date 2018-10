Samuel et Bilel se battent pour Leïla (épisode 313)

Depuis qu’il a appris que sa femme le trompait avec le docteur Chardeau, Bilel ne pense plus qu’à une chose : confronter le médecin ! Il décide d’aller à l’hôpital pour régler ses comptes. A l’accueil, c’est le docteur Dumaze qui arrive pour savoir qui chercher à voir son fils. Bilel insiste pour voir Chardeau car il sait que tout l’hôpital est au courant de la liaison qu’il entretient avec Leïla. Renaud essaye de calmer Bilel et de l’emmener dans un endroit à l’écart. Mais Bilel se rebelle et décide d’aller chercher Samuel lui-même ! L’affrontement entre Bilel et Samuel a lieu au milieu d’un couloir. Le ton commence à monter et à devenir provocateur ! Samuel Chardeau lance : « Vous êtes pitoyable dans le rôle du cocu… comme dans celui du mari d’ailleurs ». Bilel est furieux et donne un coup de poing à Chardeau. Les deux hommes en viennent tous les deux aux mains. Extrait de l’épisode 313 de Demain nous appartient du mardi 16 octobre 2018.