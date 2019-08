Samuel : "cette décision on va la prendre ensemble" (épisode 524)

Après avoir appris que Leïla était enceinte, Samuel est très perturbé et se renferme sur lui même. Leïla a besoin de son soutien. Samuel se rend compte qu'il n'a pas la bonne attitude avec Leïla... Il a besoin de lui parler et de lui dire ce qu'il a sur le coeur. Samuel est perdu mais tout ce qu'il sait c'est qu'il ne veut pas perdre Leïla, qu'il l'aime et qu'ils vont se donner le temps pour prendre cette décision ensemble. Vont-ils garder ce bébé ? Retrouvez "Demain nous appartient" tous les soirs sur TF1 à 19h20.