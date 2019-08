Samuel est aux anges et a le sourire jusqu'aux oreilles ! En effet, il se sent enfin prêt à devenir père et souhaite garder le bébé ! Il a envie de fonder une famille avec la femme qu'il aime. Samuel s'empresse d'annoncer la nouvelle à son ami William. Les deux hommes s'enlacent ! William est très heureux pour son ami ! Les deux amis iront fêter la bonne nouvelle ce soir ! Retrouvez "Demain nous appartient" tous les soirs à 19h20 sur TF1.