Samuel & Leïla se font arrêter par la police !

Leïla et Samuel se sont enfin retrouvé et ont passé la nuit ensemble ! ils sont heureux de se retrouver. Samuel propose à Leila d'aller lui acheter à manger qand soudain, quelqu'un toc à la porte ... Inquiet Leïla et Samuel ouvrent la porte et tombent sur la police qui leur annonce qu'ils sont en état d'arrestation pour entrave à la justice et complicité d'évasion. Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1