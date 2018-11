Samuel était au volant de la voiture qui a causée l’accident… (épisode 327)

L’hôpital Saint-Clair a déclenché un plan d’urgence. Renaud informe Leïla qu’un grave accident vient de se produire. Il cherche son fils pour intervenir et porter secours aux victimes blessées. Paniquée, la maman de Noor comprend que sa fille est en danger. Sur les lieux de l’accident, les victimes sont sous le choc. Mathias réconforte Jessica qui se sent mal. Au même moment, le lycéen remarque qu’une voiture, prête à prendre feu, a été projetée au loin… À bord, se trouve Samuel Chardeau, coincé et qui crie à l’aide. Va-t-il réussir à s’en sortir ? Qu’est-il arrivé pour qu’il perde le contrôle de son véhicule ? Extrait de l’épisode 327 de Demain nous appartient du lundi 5 novembre 2018.