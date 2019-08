Leila revient dans sa chambre d'hôpital. Samuel est présent et lui demande comment elle se sent mais celle-ci s'effondre en larmes et lui demande s'il lui en veut. Mais Samuel ne lui en veut pas, il lui dit qu'elle a été très courageuse et qu'il l'aime plus que tout au monde. Retrouvez tous les soirs "demain nous appartient" sur TF1 à 19h20.