Samuel veut vivre avec Leïla ! (épisode 491)

Plus rien ne va entre le docteur Chardeau et Leïla. Elle vient de mettre un terme à leur relation. Amoureux et désespéré, Samuel débarque à l’improviste chez sa petite amie pour lui demander une seconde chance : « C’est trop fort ce qu’il y a entre nous deux ». Il suggère l’idée de vivre ensemble et promet de faire des efforts pour que la cohabitation se passe bien entre Noor et Soraya ! Leïla va-t-elle accepter ? Rendez-vous du lundi au vendredi à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.