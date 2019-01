Sandra Meyer serait-elle liée aux meurtres ? (épisode 381)

Tout le commissariat a reçu la vidéo des ébats de Lucie et de Marc Véry. Karim et Georges ont retrouvé une caméra miniature sur la veste de Lucie. Mais qui a bien pu l’installer ? Lucie pense alors à Fred, son petit-ami et prof de boxe. Mais le jeune homme nie en bloc son implication dans l’affaire. Face à sa sincérité, Lucie finit par le croire. Karim suspecte une taupe au sein du commissariat et essaye de faire parler Marc Véry en utilisant la manière forte. Mais le tueur n’est peut-être pas celui qu’on croit… Sandra Meye, la visiteuse de prison de Marc Véry et de Castillon, ne semble pas si malade que ça. A-t-elle envoyé la vidéo de Véry et Lucie à tout le commissariat ? Est-elle liée à tous ces meurtres ? Extrait de l’épisode 381 de Demain nous appartient du vendredi 18 janvier 2019.