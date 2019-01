Sandra Meyer tend un piège à Sylvain Moreno (épisode 382)

Sandra Meyer a une nouvelle cible : Sylvain Moreno. Pour l’appâter, elle sabote volontairement son disjoncteur et provoque une panne d’électricité. De toute évidence prête à tout pour l’attirer dans ses filets, elle le contacte pour qu’il vienne réparer l’incident au plus vite : « Les radiateurs viennent de me lâcher et avec ce froid je ne peux pas rester sans chauffage… ». Insistante, elle tente de le faire venir dans la journée, mais le mari de Christelle a d’autres urgences. Il finit par s’arranger : « Demain matin promis je vous trouve un créneau ». Va-t-il s’y rendre ? Quel est le plan de Sandra Meyer ? Extrait de l’épisode 382 de Demain nous appartient du lundi 21 janvier 2019.