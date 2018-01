Sandrine attristée: Laurence se lasserait-t-elle d'elle?

Laurence semble se lasser de la routine qu’elle vie avec Sandrine. En effet, depuis la mort d’un ancien ami, elle commence petit à petit à renouer des liens avec ses autres anciens amis. D’autant plus qu’avec eux, la vie semble plus belle, les fous rires volent aux éclats. Néanmoins, Sandrine est vexée de voir sa conjointe s’émanciper avec d’autres gens qu’elle surtout après avoir entendu de Laurence que leur relation est « plan-plan ». Après les discussions sur Facebook, Laurence passe à l’étape supérieure et accepte au détriment de Sandrine de rencontrer une ancienne amie autour d’un verre, sans elle, sous prétexte qu’elles vont parler de vieux souvenirs. La relation entre Laurence et Sandrine commence-t-elle à battre de l’aile. Extrait de l’épisode 132 de Demain nous appartient.