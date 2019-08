Victoire est sous le choc : Sandrine est bel et bien sa mère. Après avoir été prise d'une colère noire envers Sandrine, Victoire accepte d'écouter toute l'histoire et de discuter avec Sandrine. Victoire en veut terriblement à Anne-Marie. Victoire se rend compte que Sandrine a du vivre un cauchemar et que personne n'a été là pour elle.... Retrouvez tous les soirs "Demain nous appartient" à 19h20 sur TF1.