Sandrine va-t-elle tourner la page grâce à Morgane ? (Episode 391)

Morgane est la nouvelle infirmière du lycée. En tant que directrice, Sandrine l’a tout de syite mise à l’aise dans ses fonctions. Le courant est très bien passé entre les deux femmes. Après une discussion houleuse avec Victor Brunet à laquelle Morgane a été témoin, Sandrine décide de se confier à sa collègue. Elle lui raconte les difficultés avec ses fils, le départ de Lucas et le retour de Laurence, son ex compagne, assignée à résidence et qui est donc obligée de vivre sous le même toit. Morgane est touchée d’être la confidente de Sandrine. Elle lui propose alors de sortir diner et de se changer les idées ! Les deux femmes se rapprochent beaucoup durant la soirée… et finissent même par échanger un baiser. Extrait de l’épisode 391 de Demain nous appartient du vendredi 1er février 2018.