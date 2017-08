Sandrine et Victoire se disputent à cause de Franck…  

Tout va bien entre Victoire Lazzari et Franck. Le couple nage dans le bonheur surtout quand Franck prépare le petit-déjeuner le matin. Il va même jusqu’à lui offrir un bracelet identique à celui que portait Laurence lors de leur dernier repas avec Sandrine. Si la sœur de Victoire est sous le charme du jeune homme, Laurence a un avis plus mitigé : elle a un mauvais pressentiment et pourquoi fait-il croire à Victoire que Sandrine l’a dragué toute la soirée ? Victoire finit par se disputer avec Laurence puis avec Sandrine à cause de Franck. — Extrait de l’épisode 17 de "Demain nous appartient" – Mardi 8 août 2017.