Sara se confesse sur sa première fois

Avec toutes les incohérences tournant autour de Bart et sa rencontre avec Julie l'escort-girl, Sara prend les choses en main et décide de mettre les choses au clair avec lui. Toute cette histoire n'a fait qu'installer de la distance et de l'incompréhension dans leur couple et surtout un manque difficile à garder. La jeune femme lui ouvre son cœur et lui exprime ses ressentis concernant sa peur de sa première fois. Cette discussion leur auront permis de comprendre le réel motif de cette histoire: un manque de confiance et de communication. Après avoir mis les choses à plat, les deux amoureux ressortent plus fort que jamais. Demain nous appartient - Extrait de l’épisode 99