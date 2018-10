SCOOP : Le BISOU de Jessica et Mathias ! (épisode 324) ❤

Jessica et Mathias ont préféré s’isoler pour mieux profiter de leur soirée d’Halloween. Sur une tombe au cimetière, Jessica pense qu’ils sont s’adonner à une séance de spiritisme ! Mais la soirée s’annonce plus romantique que prévue… Mathias allume des bougies et se justifie : « Il y a plein de façon d’invoquer les esprits ! ». Jessica commence à avoir des doutes sur ses intentions. Il tente de la rassurer comme il peut : « Moi je suis là. Je suis content que tu sois venu avec moi ». Touchée par ses paroles, Jessica le complimente à son tour. Naturellement, les deux amoureux s’embrassent ! Vont-ils officialiser leur relation auprès de leur entourage ? Quelle va être la réaction de Bart et Maxime ? Extrait de l’épisode 324 de Demain nous appartient du mercredi 31 octobre 2018.