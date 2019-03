Le secret d'Arthur et Gabriel

Tout a basculé quand Arthur a été percuté par Bart et Hugo… À l’hôpital, Lucie l’interroge, mais le jeune homme simule une amnésie. Personne ne doit savoir ce qu’il faisait ni où il se rendait ce soir-là. Il est de toute évidence impliqué dans une affaire sombre avec Gabriel, le fils de Morgane. Ce dernier est inquiet qu’Arthur est égaré une clef le soir de l’accident. Il risque leur vie s’ils ne la retrouve pas ! Charlie la retrouve, mais refuse de la rendre à Gabriel. Elle ne lui fait pas confiance… Quel secret Arthur et Gabriel cachent-il ? Pour le savoir, rendez-vous dans Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.