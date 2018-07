SECRET - Marianne et Raphaël avaient un accord (épisode 255)

Marianne vient rendre visite à Raphaël. Mais pourquoi est-elle si bouleversée par son retour à Sète ? Cela fait plusieurs fois qu’elle répète à Chloé de se tenir loin de Raphaël, que ses intentions sont mauvaises. Marianne vient demander à Raphaël pourquoi il est revenu alors qu’ils avaient un accord ! On apprend alors que Marianne et Raphaël avaient conclu un marché pour qu’il ne revienne jamais à Sète. Mais pourquoi ? Y aurait-il un rapport avec la fin du roman « Sauvage » écrit par Raphaël lui-même ? Marianne cherche à savoir pourquoi il est revenu. Alors que Raphaël lui assure vouloir renouer avec le passé, Marianne lui lance « Tu veux recommencer comme il y a 20 ans c’est ça ? Tu veux foutre notre vie en l’air à tous ! ». Elle le traite ensuite d’ordure. Pourquoi toute cette rancœur envers lui ? Elle lui ordonne de se tenir le plus loin possible de Chloé mais l’écrivain ne se démonte pas ! Au contraire… Extrait de l’épisode 255 de Demain nous appartient du 26 juillet 2018.