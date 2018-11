SÉPARATION – C’est officiel Gwen et Tristan se séparent ! 💔 (épisode 339)

Après leurs nombreuses disputes et leur éloignement progressif, Gwen et Tristan ont fini par mettre un terme à leur relation. Une décision mûrement réfléchie de la part du couple. C’est ainsi d’un commun accord qu’ils ont accepté de voir la vérité en face : « Ça ne fonctionne plus on est d’accord ? » souligne Gwen. Tristan acquiesce et affirme : « Je pense qu’on est arrivé au bout de notre histoire ». Même si tous deux ont conscience des répercussions qu’il va y avoir au Spoon, leur choix est sans retour lorsque Tristan lui demande ouvertement : « Est-ce que tu veux qu’on se sépare ? ». En larmes, Gwen accepte douloureusement cette rupture… Comment leur relation va-t-elle évoluer ? Quelles conséquences va-t-il y avoir au Spoon ? Extrait de l’épisode 339 de Demain nous appartient du mercredi 21 novembre 2018.