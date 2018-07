SO IN LOVE - Dylan et Eva ne s’arrêtent plus : « T’as eu un orgasme ? » (épisode 252)

Plus déterminés que jamais, les deux tourtereaux ont décidé de passer à la vitesse éclair. En effet, la première ne s’était pas passée comme prévu. Dylan avait eu « le coup de la panne ». Après que le deux ados se soient confiés chacun de leur côté à Sara et Bart, ils ont décidé de réessayer d’un commun accord jusqu’à ce qu’ils arrivent à une pleine satisfaction. Alors sans plus tarder, Dylan et Eva tentent une nouvelle fois et profitent de cet instant de découverte passionnelle. Après cet instant de partage, Dylan demande à Eva s’il n’a pas eu trop mal. Elle répond que non, ça été. « Et t’as aimé ? » ajoute Dylan. Pas très convaincue, Eva lui confirme mais lorsqu’il lui demande si elle a eu un orgasme, celle-ci hésite longuement avant de répondre. Voyant bien que la réponse est négative, Dylan s’empresse de lui dire : « Ouais, c’est normal au début. Mais logiquement ça ira de mieux en mieux ». Tout cela est nouveau pour Dylan et ces instants, passés avec sa belle le fait rêver un peu trop pour Eva. Extrait de l’épisode 252 de Demain nous appartient du 23 juillet 2018.