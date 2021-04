Sofia craque-t-elle pour Quentin ? - DNA du 7 avril 2021 en avance

Sofia s’investit pour aider Quentin un peu trop au goût d’Arthur et de Manon qui la soupçonnent d’avoir un faible pour lui. Témoin de la complicité entre Chloé et Camille, Judith se sent délaissée. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.