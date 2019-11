Sofia et Arthur sont prisonniers des flammes au dernier étage du mas. Ils ne peuvent plus attendre les pompiers, la porte est condamnée et les flammes se rapprochent d’eux. S’ils ne veulent pas mourir ils n’ont qu’une solution : sauter par la fenêtre, sans savoir s’ils survivront à la chute… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.