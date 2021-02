[SPOILER] - Sofia rencontre sa grand-mère !

Samuel s'éloigne de plus en plus de son père. En effet, le jeune gynécologue est convaincu que Renaud n'est pas l'homme qu'il prétend être. Pendant ce temps, Sofia rencontre pour la première fois, sa grand-mère.