Ce soir dans l'épisode 100, Perez menace thomas de s'en prendre à Flore

Thomas se retrouve face à un chantage de la part de Perez. Sachant que Flore est maire de Sète, celui-ci le menace de s'en prendre à elle s'il ne lui rapporte pas l'argent. Thomas se retrouve coincé dans une situation qui pèse lourdement dans son esprit. Malheureusement, les policiers ne se font pas tarder. En effet, l'alarme retentit, Thomas se retrouve nez-à-nez avec Lucie Salducci et Martin Constant. Les deux policiers le retrouve avec le sac rempli de billets et l'arrête sans lui laisser le choix de s'expliquer, ni de contacter Chloé pour qu'elle veille sur Flore. Comment va-t-il s’en sortir ? Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.