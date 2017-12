Ce soir dans l'épisode 101, Angélina rejoint Sète pour un but bien précis: récupérer son argent...

Rafael Perez n'a pas fini de dire son dernier mot. Après avoir agressé Flore Vallorta dans son bureau, Rafael est rejoint par Angelina Brunelle en renfort. Cette femme mystérieuse et séduisante a un but bien précis : récolter la totalité des 200 000 euros que Thomas lui doit. Rien ne semble l'arrêter, la jeune femme est plus que déterminé. Mais Rafael semble avoir des doutes quant au réel motif de son arrivée à Sète. Comment Thomas va-t-il gérer cette situation ? Rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.