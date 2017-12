Ce soir dans l'épisode 104, Thomas s'excuser auprès de Flore

Thomas Delcourt retrouve Flore à la mairie et tente de s’excuser, après qu’elle l’ait surpris en train d’embrasser Angélina. Mais Flore ne veut plus de son amour et ne lui fait plus confiance. Elle a peut-être raison car Thomas retrouve bientôt Angélina à la terrasse du Spoon. La jeune femme semble également jalouse de la relation de Thomas et la maire de Sète. Thomas a beau lui promettre à son tour qu’il l’aime, il est bien loin de se douter qu’Angélina cherche à le manipuler…