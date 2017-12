Ce soir dans l'épisode 105, Thomas, Lucie et Martin vont tenter d'arrêter Angélina

Thomas est de mèche avec la brigade policière de Sète. Afin de mettre enfin un terme à la mission d'Angélina et de récupérer le sac d'argent, Martin et Lucie lui récapitule le déroulement de la procédure d'interpellation. A quelques heures de l'opération Thomas est stressé et n'est pas en confiance bien que l'idée vienne de lui. Mais les deux policiers sont à l'écoute et le rassure. Angélina tombera t-elle dans le piège ? Comment réagira t-elle si elle découvre l'opération ? Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.