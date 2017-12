Lucie et Martin se démènent pour éclaircir l'affaire sur Karim et Angélina. En effet, Karim aurait tiré sur Angélina, qui est actuellement en fuite. Lucie est prête à tout pour prouver l’innocence de son coéquipier. Martin quant à lui, reste neutre et préfère aller plus loin dans ses recherches quitte à le faire l'arrêter. Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.