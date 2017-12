La vie de Chloé est plus que jamais en danger ! Alors que la jeune femme rentre tranquillement chez elle, Rafael Perez la prend brusquement en otage. Celui s'est introduit chez les Delcourt et est bien décidé à mettre fin à la mission d'Angélina: récupérer son argent. Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.