Ce soir dans l’épisode 119, Bastien va-t-il réussir à sauver Oscar ?

Marianne et Bastien viennent faire un bilan de l’état de santé d’Oscar Rinaldi qui est plongé dans un coma suite à une tentative d’assassinat. Alors que les résultats s’avèrent positifs, la tension d’Oscar chute brusquement et décède… Ce décès va alors engendre de lourdes conséquences : Célia qui est accusée de l’avoir poignardé, sera-t-elle arrêtée pour meurtre ? Que va devenir son enfant ? Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.