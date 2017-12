Ce soir dans l'épisode 120, Maxime s'inquiète de l'avenir de Noé

Maxime commence à montrer des signes de fatigue. Le jeune homme se confie à Bart car la situation dans laquelle il se trouve commence à lui peser. En effet, Maxime joue déjà le rôle de papa car il garde le bébé de Célia. Les nuits agitées, les comptines et les compotent commencent à prendre beaucoup de place dans sa vie d’ado. Avec l’arrestation de Célia par Karim, Maxime s’inquiète de Noé et a peur qu’il soit emmené aux services sociaux. Sans Célia, pourra-t-il tenir le coup ? Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.