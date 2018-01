Ce soir dans l'épisode 127, Célia tombe sous le charme de l'intrigant Enzo

L'attitude d'Enzo devient de plus en plus intrigante. Après sa rencontre "inattendue" avec Célia dans le parc, le jeune homme la rejoint dans les plus grands des hasards sur la plage alors qu'elle passait du bon temps avec Soraya et Maxime. Devant la gêne et les regards ébahis des deux amis, Enzo ne manque pas de pudeur. Sans aucunes gênes, le jeune homme propose à Célia de garder Noé et pousse l'audace en lui donnant son numéro de téléphone. Célia est sous le charme et accepte immédiatement. Mais Maxime et Soraya ne semblent pas partager le même avis. Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.