Ce soir dans l’épisode 129, Célia face à un dilemme : garder 100 000€ ou avertir la police

Célia se rertouve face à une grosse décision ! La jeune maman a trouvé un ticket gagnant de loto recouvert de sang dans la poche de sa veste. Elle comprend que c’est Oscar qui l’y a placé, pendant qu’elle essayait de l’aider et avant que l’ami de Karim ne décède. Elle souhaite apporter cette pièce à conviction à la police, mais Ben s’y oppose : cet argent leur sera utile pour subvenir aux besoins de Noé, et surtout il risque de constituer une pièce à charge contre Célia. Quelle décision va prendre la mère Noé ? Pour en savoir plus, rendez-vous demain à 19h20 sur TF1.