Suite au visionnage des images de la fête au club nautique, Karim et Lucie pensent que Bart a violé Margot mais comment le prouver ? Bart est convoqué au commissariat pour passer un interrogatoire. Lucie et Karim essayent de le faire avouer mais Bart nie avoir fait du mal à Margot ce soir-là... Découvrez sans plus attendre cet extrait inédit que MYTF1 vous propose de visionner !