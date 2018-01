Ce soir dans l’épisode 132, Judith apprend la terrible nouvelle…

Marianne est confrontée à un lourd passé. En effet, pour sauver la vie de sa petite fille, Marianne avait greffé illégalement un rein à Judith. Malheureusement, Judith semble avoir pris la nouvelle et Chloé tente tant bien que mal de la calmer. De plus, Judith a un caractère humble. En effet, elle ne supporte pas qu’on dise d’elle qu’elle est pistonnée en tant que stagiaire dans l’hôpital car elle veut réussir avec les mêmes moyens que tout le monde. Alors, savoir qu’elle aurait été injustement privilégiée sur une liste d’attente de rein considérable, l’attriste grandement et la déçoit. Comment Marianne va-t-elle arranger la situation ? Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.