Ce soir dans l'épisode 133, comment Marianne va t-elle regagner la confiance de Judith ?

Judith est remontée et attristée que sa grand mère l'est privilégiée à une autre patiente qui attendait un donneur bien plus longtemps qu'elle. Bien qu'elle comprend que Marianne ai fait cet acte illégal pour sa survie, Judith reste fidèle aux codes ethiques de l'hopital et à la confiance qu'un docteur doit avoir avec ses patients. Pour Judith, c'est comme si elle était devenue une meutrière et qu'elle aurait préféré mourir. Ces mots n'ont pas manqués de blesser Marianne. Comment Marianne va t-elle surmonter cette épreuve ? Comment va t-elle regagner la confiance de Judith.